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    Afrin Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

    Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. İşte ulusal ve uluslararası ajansların Zeytin Dalı harekatından geçtiği ilk fotoğraflar...

    AJANSLAR
    21.01.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:
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    Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflarNext

    Uluslararası ajanslar ve ulusal ajanslar, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatını bu fotoğraflarla gördü.

    Etiketler: Harekat , Operasyon

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