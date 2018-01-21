Afrin Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. İşte ulusal ve uluslararası ajansların Zeytin Dalı harekatından geçtiği ilk fotoğraflar...
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