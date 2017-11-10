Hanedanın gelini böyle toprağa verildi! Katılım az olunca...

Dün gece kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla Acıbadem Taksim Hastanesi’ne kaldırılan Ülkü Yeğen bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeğen için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yeğen’in çocukları Fatma Yasemin ve Muhsin Osman, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

KATILIM AZ OLUNCA VATANDAŞLAR CENAZEYE KATILDI

Yeğen’in çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı cenazede, Cuma namazından çıkan vatandaşların da katılmasıyla kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak dua edildi. Duanın ardından omuzlara alınan Yeğen’in tabutu cenaze aracına konulmasının ardından 23 sene önce hayatını kaybeden eşi Salih Zeki Yeğen’in defnedildiği Yahya Efendi haziresinde toprağa verildi.

KİMDİR?

Ülkü Yeğen’in eşi Salih Zeki Yeğen, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın kızı Zekiye Sultan’ın ve Gazi Osman Paşa’nın oğlu Ali Nureddin Paşa’nın torunu idi. Fatma Yasemin ve Muhsin Osman adında iki çocuğu bulunan Ülkü Yeğen eşini 23 sene önce kaybetmişti. Salih Zeki Yeğen sürgün listesinde olmamasına rağmen 3 yaşındayken 1924’te, annesi Fatma Aliye Hanımsultan ile birlikte sürgüne gitmişti. Yanlarında 11 yaşındaki ağabeyi Osman Yeğen, babası Kavalalı ailesinden Mehmed Muhsin Yeğen Paşa, anneannesi Zekiye Sultan ve dedesi Ali Nureddin Paşa da vardı. Zekiye Sultan 1952’de kadınlar için çıkan izne dahi yetişemeden Fransa’nın İspanya sınırına yakın Pau kasabasında bir otel odasında vefat etti. Bir İstanbul Ermenisi olan otel sahibi, Sultan ve eşi Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın oğlu Ali Nureddin Paşa’dan vefatlarına kadar ücret almadı. Paşa da Sultan’dan 2 yıl sonra 85 yaşında vefat etti. Her ikisinin de Pau’daki kabir yeri belli değil.

1964’te vefat eden Prens Muhsin Yeğen sürgünden önceki yıllarda bir dönem Galatasaray’da futbol oynamış, daha sonra Fenerbahçe kürek takımının kurulmasına öncülük etmişti. Eşi Fatma Aliye Hanımsultan 1952’de şehzadeler dışındaki hanedan üyelerine izin çıkınca yurda dönmüş ve 1972’de vefat ederek Yahya Efendi Dergahı haziresine defnedilmişti. 1994’te vefat eden oğlu Salih Zeki Yeğen de Yahya Efendi’ye defnedilmişti.