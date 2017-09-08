"Hacettepe'yi kazandım" demişti, gerçek ortaya çıktı...

2016’da Kütahya’da Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo ve televizyon bölümünden mezun olan Nuriye K., 2017 ÖSYS’de Hacettepe Tıp Fakültesi’ni çok çalışıp “2 saatlik uyku” ile kazandığını söyleyerek, okul müdürünün yanına gitti. Okul müdürü de N.K.’yı yanına alarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü’ne götürdü. Nuriye K.nın bu ‘başarısı’ yerel ve ulusal basına duyuruldu. Ancak, adayın TC kimlik kartı ve şifresi ile girilen sonuç belgesini hiç kimse araştırmayı düşünmedi. Herkes 4 çocuklu, işçi bir ailenin meslek liseli kızının başarısı ile gurur duydu. Hatta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çağırınca da gülümseyerek pozlar verdi. Hürriyet’e de günde 2 saat uykuyla 1000 soru çözerek tıp fakültesini kazandığını söylemiş, bu başarısının tüm meslek liselilere örnek olmasını istediğini belirtmişti.

SONUÇ BELGESİNDE TUTARSIZLIK

Nuriye K.'nin sonuç belgesini inceleyen eğitim uzmanı Salim Ünsal, 2017 YGS, LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinde tutarsızlıkları fark etti. Hürriyet’in, eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın desteğiyle yaptığı çalışma sonucunda LYS sonuç belgesinde yer alan puanla elde edilen başarı sırasının örtüşmediği görüldü. Normalde 528 MF-3 yerleştirme puanı alan bir öğrencinin tahmini olarak 400’üncü sırada olması gerekirken Nuriye K., 1400 başarı sırasında görünüyor. Ayrıca sonuç belgesinde matematikte 75 doğru, 5 yanlış da dikkat çekici. Bu belgeye göre toplam 80 soru oluyor. Oysa bu yıl LYS 1’de iptal edilen iki soru nedeniyle değerlendirme 78 soru üzerinden yapıldı. Nuriye’nin 75 doğru yapmış olsa bile en fazla 3 yanlışı çıkması gerekiyordu. Oysa sahte belgede 5 yanlış yer alıyordu.

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