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    Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:58Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:58

    Hacca giden vatandaşlarımız dini görevlerini yerine getirirken, kurban kesme vazifesini nasıl yerine getirmelidir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Peki Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi? İşte bu sorunun cevabı

    Temettu veya kırana niyet eden hacılar, Cenab-ı Hak, kendilerine aynı mevsimde hac ve umreyi nasip ettiği için, şükür olarak kesecekleri hayvanları Harem dâhilinde kesmeleri gerekir (Bakara, 2/196; Mâide, 5/95). Bu kurbanın, kurban bayramında kesilen udhiyye kurbanı ile ilgisi olmadığından dolayı, Harem bölgesi dışında kesilmesi geçerli değildir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 493).

    Hac ibadetini yapan kişi, ayrıca memleketinde de kurban kesmekle yükümlü müdür?

    Hac için ihramda olan kişi Mekke’de seferî ise kendisine udhiyye kurbanının vacip olmadığı konusunda ittifak vardır. Seferî olmaması hâlinde ise udhiyye kurbanının vacip olup olmadığı konusunda Hanefî fakihleri arasında ihtilaf vardır. Tercih edilen görüşe göre haccetmekte olan kimse, ister seferî olsun ister olmasın kurban kesmekle yükümlü olmaz (Bkz. Haddâd, el-Cevhera, II, 282; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 457). Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir engel de yoktur. Şâfiî mezhebine göre ise udhiyye kurbanı, seferî olsun olmasın, hacda bulunsun
    bulunmasın, imkân bulan herkes için sünnet-i müekkededir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII,383).

    Etiketler: kurban bayramı , hac , kurban
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