Gurbetçi kime oy verecek

Almanya’da yaklaşık 1.5 milyonu Alman vatandaşı olmak üzere 3 milyon civarında Türk yaşıyor. Türkiye kökenli seçmen sayısı 1 milyon 250 bin civarında. 2013 genel seçimlerinde Türk seçmenlerin yüzde 64’ü Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD), yüzde 12’si Yeşiller ve Sol Parti’ye, yüzde 7’si Hıristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) oy verdi. Almanya’da 61.5 milyon seçmene kıyasla Türk 1 milyon 250 bin seçmenin oyu, şimdiki anket sonuçlarına göre seçim sonucunu etkileyecek durumda değil. Türk seçmenin yüzde 60’ının yine SPD’ye oy vermesi durumunda, SPD’nin oylarına katkısı yüzde 1 civarında.

HANGİ PARTİYE GİDER

Üç partinin dışında geriye Sol Parti, Hür Demokratlar (FDP) ve yabancı düşmanı Almanya için Alternatif Parti (AfD) kalıyor. Türklere hitap eden Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) ve Alman Demokrat Birliği gibi partilerin potansiyeli düşük görülüyor. Sol Parti, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz ettiği üç partiden daha çok ve sert eleştiriyor. Hür Demokratlar da her fırsatta Türkiye’yle müzakerelerin derhal durdurulmasını talep ediyor. AfD partisi ise İslam ve yabancı karşıtı bir parti. Bu partiyi Batı’nın İslamlaşmasına karşı Avrupalı Yurtseverler hareketi Pegida destekliyor. 16 Nisan referandumunda Almanya’daki Türk seçmen yüzde 63.7 oranında ‘Evet’ oyu vermişti. Erdoğan’ın bu çağrısının ardından Türklerin sandıkta nasıl bir eğilim göstereceği merak konusu. Almanya’da 10 Türk milletvekili Meclis’te. 5’i SPD’li. Yeşiller Partisi’nde Cem Özdemir’le birlikte 3 milletvekili görev yapıyor. Sol Parti’de 2 milletvekili yer alırken Hıristiyan Birlik Partileri bünyesinde Batı Trakya Türklerinden Cemile Giousouf (CDU) bulunuyor. Giousouf, CDU’daki ilk Türk vekil.

PARTİLERDEN TEPKİ

ALMANYA’da Başbakanı Merkel (CDU) ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD), Türk seçmeni küstürmemek için Türkiye’ye yönelik eleştirilerin Almanya’daki Türkleri hedef almadığını her fırsatta vurguluyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günkü çağrısına Başbakan Merkel’den “Türkiye’den hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyiz” tepkisi gelirken, Dışişleri Bakanı Gabriel de Türkiye kökenli seçmenleri sandığa giderek, demokratik bir partiye oy vermeye çağırdı. Yeşiller Partili liste başı adayı Cem Özdemir ise yabancı karşıtı Almanya için Alternatif Parti’ye (AfD) işaret ederek “AfD’nin Erdoğan’ın listesinde yer almaması ilginç. Bu da onların ideolojisi ile Erdoğan arasındaki bağı gösteriyor” şeklinde konuştu.