Güney Kıbrıs'a inen turistlere Türk oteli yasağı!

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın deniz ve havalimanlarına 3 ay önce gönderdiği yasak yönetmeliği, bir grup İsrailli turistin Rum tarafındaki Larnaka havalimanına inişlerinin ardından Rum kesimine sokulmaması sonucu ortaya çıktı. KKTC'ye girmek için Rum havalimanını kullanmak zorunda olan turistler, "Nerede kalacaksınız?" sorusu üzerine Rumların kara listeye aldığı KKTC'deki otellerden birinin adını söyleyince sınırda durduruldu.Bunun ardından Kıbrıs Rum kesimindeki İsrail büyükelçiliği devreye girdi. İsrail elçiliğinin sert tepkisi üzerine Rum yetkililer turistlerin geçişine izin verdi, ancak bu olay KKTC otellerine uygulanan yasağı da gün yüzüne çıkarmış oldu.

AB VATANDAŞLARINI KAPSAMIYOR

Rum Dışişleri Bakanlığı, deniz ve limanlarında uygulanmaya başlayan yasağa gerekçe olarak, 206 otelin 1974 sonrasında Kıbrıs Rum mülkü üzerine inşa edilmesini gösterdi. Bakanlık, geçen yıl Rum deniz ve havalimanlarını kullanarak Rum kesimine gelen yaklaşık 250 bin turistin kara yolunu kullanarak KKTC’ye geçtiğine dikkat çekti. Rumların yasağı, Ada’ya gelen AB vatandaşlarını kapsamıyor. Yasaktan en fazla İsrail’den KKTC’ye gelen turistler etkilenecek.

KKTC’DEN CHARTER ÖNLEMİ

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Rumların yasak kararına hızlı bir şekilde önlem alacaklarını belirterek, “Türkiye Dışişleri’nden bir heyet Ada’ya geliyor. Yasağa verilecek tepki ve alınacak tedbirleri ele alacağız. İsrailli turistlerin Rum limanlarını kullanmadan, charter seferleri ile Türkiye üzerinden KKTC’ye getirmeyi planlıyoruz. İsrail’den charter seferlerine özel teşvikler uygulayacağız” dedi.