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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Zıpkın’lar da Suriye’ye gitti

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‘Zıpkın’lar da Suriye’ye gitti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), son günlerde Menbiç kırsalına yaptığı askeri yığınağı farklı boyutlara çıkarmaya başladı. Bubi tuzaklarına karşı Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının ardından dün de ‘Zıpkın’ olarak adlandırılan, taktik tekerlekli araçlara monteli Stinger füzelerinden oluşan alçak hava savunma sistemleri Suriye’ye gönderildi.

HAVA SALDIRISI ÖNLEMİ

Şu ana kadar 3 ‘Zıpkın’ sistemi Gaziantep-Karkamış’tan Cerablus’a girdi. Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik harekâtın gündeme gelmesinden bu yana ilk kez bölgeye giden ‘Zıpkın’lar Menbiç kırsalında konuşlanmaya başladı. ‘Zıpkın’ Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine ait sabit tesislerin ve birliklerin korunması için geliştirilmiş hava savunma sistemi. Zıpkın birimlerinin tüm fonksiyonları bilgisayar denetimli olup gece-gündüz her türlü hava şartlarında hedeflere otomatik olarak füze yönlendirip ateş ediyor. 8 kilometre menzili ve atışa hazır 4 adet Stinger füzesi olan sistemin biri nişancı diğeri sürücü olmak üzere genelde iki kişilik mürettebatı bulunuyor. Sistemin kendini korumaya ve yakın hava tehditlerine karşı 12.7 milimetrelik otomatik makineli tüfeği, hedef mesafe ölçümü için çok darbeli lazer mesafe bulucusu ve uzaktan kumanda imkânı da mevcut. Zıpkınların özellikle helikopter veya drone’larla yapılabilecek bombalı saldırılara karşı bölgeye sokulduğu öğrenildi.

KOMANDOLAR DA MENBİÇ KIRSALINDA

Zıpkınlarla birlikte, Türkiye’nin değişik bölgelerinden sınır hattına gelmiş olan komandolar da Cerablus’a geçerek Menbiç kırsalında konuşlandı. Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetinde bulunan Kobani’nin karşısındaki Suruç’a da çok sayıda personel ve asker sevkıyatı yapıldığı bildirildi. 

 

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