‘Zıpkın’lar da Suriye’ye gitti
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), son günlerde Menbiç kırsalına yaptığı askeri yığınağı farklı boyutlara çıkarmaya başladı. Bubi tuzaklarına karşı Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının ardından dün de ‘Zıpkın’ olarak adlandırılan, taktik tekerlekli araçlara monteli Stinger füzelerinden oluşan alçak hava savunma sistemleri Suriye’ye gönderildi.
HAVA SALDIRISI ÖNLEMİ
Şu ana kadar 3 ‘Zıpkın’ sistemi Gaziantep-Karkamış’tan Cerablus’a girdi. Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik harekâtın gündeme gelmesinden bu yana ilk kez bölgeye giden ‘Zıpkın’lar Menbiç kırsalında konuşlanmaya başladı. ‘Zıpkın’ Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine ait sabit tesislerin ve birliklerin korunması için geliştirilmiş hava savunma sistemi. Zıpkın birimlerinin tüm fonksiyonları bilgisayar denetimli olup gece-gündüz her türlü hava şartlarında hedeflere otomatik olarak füze yönlendirip ateş ediyor. 8 kilometre menzili ve atışa hazır 4 adet Stinger füzesi olan sistemin biri nişancı diğeri sürücü olmak üzere genelde iki kişilik mürettebatı bulunuyor. Sistemin kendini korumaya ve yakın hava tehditlerine karşı 12.7 milimetrelik otomatik makineli tüfeği, hedef mesafe ölçümü için çok darbeli lazer mesafe bulucusu ve uzaktan kumanda imkânı da mevcut. Zıpkınların özellikle helikopter veya drone’larla yapılabilecek bombalı saldırılara karşı bölgeye sokulduğu öğrenildi.
KOMANDOLAR DA MENBİÇ KIRSALINDA
Zıpkınlarla birlikte, Türkiye’nin değişik bölgelerinden sınır hattına gelmiş olan komandolar da Cerablus’a geçerek Menbiç kırsalında konuşlandı. Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetinde bulunan Kobani’nin karşısındaki Suruç’a da çok sayıda personel ve asker sevkıyatı yapıldığı bildirildi.
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