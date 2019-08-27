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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.08.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz

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Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz

Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin takip ettiği hastalardan olduğunu, uygun donör çıktığında nakil işleminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aylıkken yüzü tamamen yanan Demirci'nin 12 yaşındayken kendilerine başvurduğunu, o tarihten beri kendisini takip ettiklerini söyledi.  Demirci'nin yüz nakli yapılabilecek durumda olduğunu, tam yüz nakli yapmak istediklerini vurgulayan Özkan, "Leyla'ya biz de nakil yapmak istiyoruz, uzun süredir de takip ettiğimiz bir hasta. Ancak uygun donörün çıkması gerekiyor. Uyumlu donör olduğu takdirde nakli gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

UZUN ZAMANDIR BEKLİYOR

Özkan, Demirci'nin uzun zamandır büyük heyecan ve sabırla beklediğini, kısa zamanda kadavranın çıkmasını ve başarılı bir naklin gerçekleşmesini istediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yüz nakli bekleyen Leyla Demirci'nin tedavi sürecinin Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte olduğunu, nakil için donör beklendiğini ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteğin de Bakanlıkça sağlanacağını bildirmişti.

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