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    Yurtdışı oylar iki vekil kaybettirdi

    Gamze KOLCU - ANKARA
    25.06.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    Meral Akşener’in yönetiminde 8 ay önce kurulan İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 43 milletvekili çıkardı. Çanakkale’den Rıdvan Uz ile Osmaniye’den Mehmet Temel’in vekilliği yurtdışı oyların dağıtımıyla birlikte düştü.

    ÖNE ÇIKAN İSİMLER DIŞARIDA KALDI: İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983 bin 794 seçmenin oyunu aldı. 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Akşener’in oyu, yüzde 7.3’te kaldı. Oyuncu Mehmet Aslan, Ergenekon ve Balyoz davaları mağdurlarından Ali Türkşen, öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, halk ozanı Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer Meclis’e giremedi.

    KURMAYLARININ İKİSİ SEÇİLEMEDİ: Akşener’in kurmaylarından üçü aday olmazken ikisi ise vekil olarak seçilemedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Ayfer Yılmaz ve Ahmet Ersagun Yücel aday olmadı. Genel başkan yardımcıları İsmail Koncuk, Koray Aydın, Şenol Bal, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Adnan Sezgin, Lütfü Türkkan ile Akşener’in ekonomi kurmayı olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Sekreter Aytun Çıray Meclis’e girdi.

    İKİ ESKİ BAKAN DA MECLİS’TE: Eski Bayındırlık Bakanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile eski Devlet Bakanı Ahat Andican Meclis’te yer aldı.

    EN ÇOK OY BURDUR’DAN: Akşener ve partisi en yüksek oyu Burdur’dan aldı. Akşener Burdur’da 26 bin 899 seçmenin oyuyla yüzde 15’e ulaştı. Milletvekilliği seçimlerinde de İYİ Parti’nin en çok oyu aldığı il, yüzde 20 ile Burdur oldu.

    ÜÇ BÜYÜK İLDE 15 VEKİL: İYİ Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir’den toplam 15 milletvekili çıkardı.

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , son dakika , haberler
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