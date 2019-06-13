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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

YÖK'ten YKS açıklaması | Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

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YÖK'ten YKS açıklaması | Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenleyeceği YKS'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa zaman kala, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, adaylar için açıklamalarda bulundu. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı? İşte, 2019 YKS sınav tarihleri ile ilgili bilgiler.

ÖSYM YKS sınavına girecek olan adaylar için sınav giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Sınav yerlerini öğrenen üniversite adayları, sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Üç oturumdan oluşan YKS, 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek. Öte yandan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS'de soru sayısı ve içeriklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. İşte, 2019 YKS sınav tarihleri ve YÖK Başkanı Saraç'ın yaptığı o açıklama:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene 'yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların geleceğini şekillendirmede önemli bir merhale olan YKS'ye katılacak öğrencilere başarılar dileyen Saraç, "Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene 'yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak. Bilindiği üzere bizim getirdiğimiz sistemin en önemli özelliği yükseköğretime geçişte sözel ve sayısal okuryazarlığı ve muhakemeyi öncelemesidir. Bu konsept, Türkiye'nin bir kazanımıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Hayat başarısı sadece gireceğiniz bu sınava bağlı değil"

Saraç, paylaşımında adaylara tavsiyede de bulunarak, "Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için özellikle bu üç hususa da özen göstermenizi tavsiye ederim. Bütün bir hayatınızı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını lütfen unutmayın. Başarı, çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister." ifadelerini kullandı.
Üniversitelerde alınacak eğitim ve üniversite hayatının, öğrenilecek bilgilerin yanı sıra daha kültürlü, araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve yüksek değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetişmeye de katkı sağladığına işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğunu ve fırsatlar barındırdığını unutmayın. Yeter ki başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileleriniz ve hocalarınız eminim bu düşünceleri benimle paylaşıyorlardır. Kıymetli öğrencilerimizi ve değerli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?           

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

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