YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre cevap anahtarlarının şuan yüzde 10'luk kısmı açıklandı. İşte YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ve detaylar
ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde;
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayın
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