YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
Yabancı dil puanı almak isteyen on binlerce vatandaşın katılım sağladığı YÖKDİL sınavının, 2019 yılındaki son etabı tamamlandı. Şimdi ise ilk kez ÖSYM koordinasyonunda yapılan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 3 Kasım'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yakın zaman önce yayımlandı. Gözler şimdi YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, 2019 YÖKDİL sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
YÖKDİL sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde "sonuc.osym.gov.tr" adresinden duyurulacak. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
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