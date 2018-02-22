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    YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte örnek sorular

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 15:46 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Akademik anlamda yabancı dillerini resmiyete dökecek olan vatandaşlar, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenleyeceği yabancı dil sınavına katılım gösterecek. Peki, başvuruları tamamlana YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, başvuruda bulunan adayların merakla araştırdığı 2018 YÖKDİL sınavı hakkında detaylı bilgiler

    YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusunu yönelten vatandaşların araştırması devam ediyor. On binlerce kişinin katılım göstereceği YÖKDİL sınavı, yeterliliğin belgelendirilmesi için önem arz edecek. Peki, YÖKDİL sınavında nasıl sorular yöneltiliyor? İşte, 2018 YÖKDİL sınav tarihi ve adayların merak etttiği detaylı bilgiler

    YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da 35 sınav merkezinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.

    Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

    SINAVDA KALEM VE SİLGİ VERİLMEYECEK

    Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Sınavın giriş belgeleri, önümüzdeki günlerde YÖK tarafından yayımlanacak.

    YÖKDİL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

    Etiketler: yökdil ne zaman , son dakika
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