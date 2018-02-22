YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte örnek sorular

YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusunu yönelten vatandaşların araştırması devam ediyor. On binlerce kişinin katılım göstereceği YÖKDİL sınavı, yeterliliğin belgelendirilmesi için önem arz edecek. Peki, YÖKDİL sınavında nasıl sorular yöneltiliyor? İşte, 2018 YÖKDİL sınav tarihi ve adayların merak etttiği detaylı bilgiler

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da 35 sınav merkezinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

SINAVDA KALEM VE SİLGİ VERİLMEYECEK

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Sınavın giriş belgeleri, önümüzdeki günlerde YÖK tarafından yayımlanacak.

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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.