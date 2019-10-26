YÖKDİL sınavı ne zaman hangi tarihte? ÖSYM YÖKDİL sınav yeri sorgulama ekranı
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak olan YÖKDİL için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınava kısa süre kala, sınav giriş yerleri açıklandı. YÖKDİL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla beraber, adaylar sınav tarihine yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman hangi tarihte? YÖKDİL sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Kasım ayında düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL) sınav giriş yerlerinin açıklanması sonrası gözler sınav tarihine çevrildi. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, bir taraftan da YÖKDİL sınav giriş yerleri ve YÖKDİL tarihini öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2019 YÖKDİL tarihi ve YÖKDİL sınav yeri sorgulama ekranı.
YÖKDİL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
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