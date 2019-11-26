YÖKDİL açıklandı mı? 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, bu yılın son YÖKDİL sınavına katılım sağlayan binlerce kişi, şimdi sonuç açıklama tarihlerine odaklandı. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih, çok sayıda kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Sınav sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den bir duyuru bekleyen adaylar, sık sık duyuru sayfasını ziyaret ederek son durumu takip ediyor. İşte, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişecekler.
Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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