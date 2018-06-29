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    YKS'ye girecek öğrencilere müjde

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, velileri ve görevliler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. 

    Haziran ayı toplantılarında alınan karar, AK Parti ve CHP guruplarının ortak teklifiyle Meclis'e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler de görevli belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. 

    Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak. 

    Etiketler: Toplu ulaşım , son dakika , haberler
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