YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden, aldıkları puan kapsamında tercih yapan yüz binlerce kişinin gözü şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberinde. Günlerdir sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekleyen üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi bugünde son bulmadı. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını adayların erişimine ne zaman açacağı pek çok kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Sonuçların açıklanmasıyla bir an önce kayıt işlemlerine başlamak isteyen üniversiteli adayları, 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, üniversite yerleştirme sonuçları hakkında merak edilen detaylar...
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin duyuracağı üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu çerçeve ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27-28 Ağustos tarihlerinde ÖSYM tarafından açıklanacağı öngörülebilir. Konu hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
YERLEŞEMEYENLER İÇİN BİR ŞANS DAHA: EK YERLEŞTİRME
Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.
GEÇEN YIL KAÇ KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ?
2017 yılında gerçekleştirilen yerleştirme döneminde, toplam 1 milyon 846 bin kişinin tercih yapma hakkı olmasına rağmen yalnız 994 bin kişi bu hakkından faydalandı. Devlet üniversitelerinde bulunan toplam 373 bin kişilik kontenjanın 346 binini dolduran öğrenciler, 26 bin kontenjanı ise tercih etmedi. Bu durum ön lisans bölümlerinde 346 bin kontenjanda 218 bin yerleştirme olarak kayıtlara yansıdı. Devlet üniversitelerindeki toplam 719 bin kontenjanın 565 bini dolarken, 154 bini boş kalmıştı.
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