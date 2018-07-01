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    YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2018 YKS puan hesaplama yöntemi

    Hürriyet Haber
    01.07.2018 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlanması ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu oturumlara ait soru ve cevap anahtarlarını yayımlamasının ardından gözer bu kez YKS puanının nasıl hesaplanacağına çevrildi. Sonuçlar açıklanmadan tahmini olarak kaç puan alacaklarını hesaplamak isteyen öğrenciler, internette YKS puan hesaplamaya dair bilgi edinmek istiyor. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

    YKS'nin tamamlanmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konularda biri de YKS puan hesaplama işlemi oldu. ÖSYM tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen YKS'den kaç puan alacaklarını merak eden öğrenciler, yayınlanan cevap anahtarını inceledikten sonra tahmini olarak kaç puan alabileceklerini hesaplamak istiyor. İşte, merakla araştırılan 'YKS puan hesaplama nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

    YKS PUAN HESAPLAMA

    ÖSYM'nin açıkladığı YKS puan hesaplama kriterlerine göre; TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyor.

    2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

    HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

    Baraj için TYTde 15, AYTde 20 netBaraj için TYT'de 15, AYT'de 20 net

    Etiketler: son dakika , haberler
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