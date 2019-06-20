Yine o savcı... Tecavüz şikâyetine jet takipsizlik
ÖĞRENCİ değişim programı ile Ankara’da bir üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki İspanyol öğrencinin iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada jet hızıyla takipsizlik kararı verildi.
İspanyol öğrenci A.G.R., 6 Mayıs’ta barda arkadaşlarıyla eğlendiğini, bir biranın çeyreğini içtikten sonra kendisini tuhaf hissettiğini, yan masalarında bulunan bir şahısla eve gittiğini ve tecavüze uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu. Takipsizlik kararında şöyle denildi: “Tıbbi laboratuvar tetkik raporunda sperm hücresine rastlanmadığı, şikâyetçinin iddialarını doğrulayan delil elde edilmediği, şüphelilerin şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları anlaşıldığından kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildi.” İspanyol öğrenci soruşturmasında takipsizlik kararını veren savcı, veteriner kliniğinde tecavüz soruşturmasının şüphelisi H.B.’yi de resen tahliye ettirmişti.
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