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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avukat: Savcı böyle söyledi... "O saatte bara giderse her şey olur"

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Avukat: Savcı böyle söyledi... "O saatte bara giderse her şey olur"

Öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde eğitim gören İspanyol kız öğrenci A.G.R. (22), 6 Mayıs günü bir bara gittiğini, içkisine ilaç karıştırıldığından şüphelendiğini ve kendine geldiğinde tecavüze uğradığını anladığını söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan T.B ve H.İ.K da İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, dosyayı nöbetçi savcıdan devralan soruşturma savcısının değiştirilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

BAKIŞ AÇISINI YANSITTI

Ulusoy başvurusunda, “Savcı, bu tip suçlarda göstermesi gereken özeni ve hızı göstermemiş, taleplerimizi içerir dilekçeleri dikkate almayarak işlem yapmamış, daha önemlisi vekillerin yanında dahi ‘O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir’ gibi ifadeler kullanarak dosyaya bakış açısını yansıtmıştır. Sayın savcının önceki benzer dosyalarda da takındığı tutumunun tarafımızdan biliniyor oluşu ve taleplerimize karşılık vermemesi karşısında dosyadan el çektirilmesi ve yeni bir savcıya dosyanın tevdi edilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur” dedi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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