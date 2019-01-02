Yerel seçimlere kaç parti girecek? YSK sayıyı açıkladı
YSK, 31 Mart Yerel Seçimine 13 siyasi partinin katılacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi. Seçimlere katılacak 13 siyasi parti şöyle;
1. Adalet ve Kalkınma Partisi,
2. Bağımsız Türkiye Partisi,
3. Büyük Birlik Partisi,
4. Cumhuriyet Halk Partisi,
5. Demokrat Parti,
6. Demokratik Sol Parti,
7. Halkların Demokratik Partisi,
8. Hür Dava Partisi,
9. İyi Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi,
11. Saadet Partisi,
12. Türkiye Komünist Partisi
13. Vatan Partisi
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