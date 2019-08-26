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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN
26.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Yer Kayseri… Gören şaşırıyor! Annesi kabul etmeyince...

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu 'Pusat'ın bakımını hayvanat bahçesinde görevli Adem Delioğlan bir baba şefkatiyle yapıyor.

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  • Hayvanat bahçesinin kralı Pusata bakıcı şefkati
  • Hayvanat bahçesinin kralı Pusata bakıcı şefkati
  • Hayvanat bahçesinin kralı Pusata bakıcı şefkati
  • Hayvanat bahçesinin kralı Pusata bakıcı şefkati
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli Adem Delioğlan, annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu "Pusat"ı sahiplenerek baba şefkatiyle büyütüyor.

Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.

Delioğlan'ın, hasta aslan yavrusuna şefkatle baktığını belirten Bacak, "Baba şefkatiyle yaklaşıyor ve bakımını yapıyor. Pusat'ın annesi kabul etmediği için bazı sağlık problemleri oldu. Yavrumuzun gerek veteriner gerekse sağlık teknikerlerimiz tedavilerini yaptılar. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

"PUSAT'A KARŞI ÖZEL BİR İLGİM VAR"

Adem Delioğlan ise aslanların bakıcılığını yaptığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini aktaran Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi.

Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evdeki çocuğumuz gibi sabahtan akşama kadar Pusat'ın bakımıyla ilgileniyorum. O da bizi babası gibi görüyor diyebilirim. Her tepkimize bakar, ismini söylediğimizde yanımıza gelir. Pusat'a karşı özel bir ilgim var, kendi çocuğum gibi sahiplendim. Yaşadığı sağlık sorunları beni üzdü çünkü o bakıma muhtaç. Veterinerler ve teknikerler gerekeni yapıyorlar, biz de gözetliyoruz.

Doğum yaptığında annesi, Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdide sahiplendik büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti."

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