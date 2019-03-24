Yenikapı mitinginde samimi sohbet
Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Liderlerin miting alanındaki samimi sohbetleri dikkat çekti.
Mitinge eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski başbakan Tansu Çiller ve eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım mitinge katılan isimlerle bir süre sohbet etti. Sohbetlerin samimi bir şekilde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle