Yeni kimlik başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni kimlik kartları için başvuru yaparken, gerekli ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekiyor. Peki, yeni kimlik ücreti hangi bankaya yatırılacak?
"https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İşte, merakla araştırılan "Yeni kimlik ücreti hangi bankaya yatırılacak?" sorusunun yanıtı...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl (2017) 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik kartını aldı. Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.
Yeni kimlik kartı almak isteyen vatandaşların kimlik kartı ücretini anlaşmalı kurumlara ödemesi gerekiyor. İşte, ödeme yapılacak anlaşmalı bankalar;
AKBANK T.A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALTERNATİFBANK A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
CITIBANK A.Ş.
DENİZBANK A.Ş.
BURGAN BANK A.Ş.
FİBABANKA A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
HSBC BANK A.Ş.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ODEA BANK A.Ş.
PTT Şubeleri
ŞEKERBANK T.A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TURKISHBANK A.Ş.
TURKLAND BANK A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
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