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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Turan YILMAZ-Gizem KARAKIŞ/ANKARA
19.08.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Yeni ‘A Takımı’na ilk talimat: Acilen işe koyulalım

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yeni ‘A Takımı’na ilk talimat: Acilen işe koyulalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından AK Parti yönetiminde yapılan büyük değişim için “Talep tabandan, seçmenden” derken, yarıdan fazlası yenilenen yönetime de “Zaman kaybına tahammülümüz yok, hemen çalışmalara başlayalım” talimatını verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki günkü AK Parti kongresinin ardından akşam, partinin yeni seçilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Disiplin, Parti İçi Demokrasi Hakem, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri ile grup başkanı ve başkanvekillerini topladı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “MKYK ve MYK’da büyük bir değişiklik yaptık. Partimizin tabanından, seçmenden değişim beklentisi oldu. Yoğun bir beklenti oldu, her zaman da oluyor. Karşılamamız gerekiyordu. Bu nedenle büyük bir değişim yaşandı. Hem MKYK’da hem MYK’da yaptığımız değişiklik arkadaşlarımızın başarısız olmasından kaynaklanmıyor. Değişiklik ihtiyacı vardı. Bunu her zaman da yapacağız” dedi.

ÇOCUK SAYISINI SORDU
Ardından bütün üyelerden kendilerini tanıtmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada çocuk sayılarını da sordu. Bir çocuğu olduğunu söyleyenlere, “devam” diyen Erdoğan, 3 çocuğunun olduğunu söyleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ise “Sen ikizlerle farkı kapattın” diye takıldı. Yeni MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise kendisini tanıtırken, 15 yıl köşe yazarlığı yaptığını da söyledi ve Türkiye’nin yakın hafızasını anlattığı 11 de kitabının olduğunu belirtti. Erdoğan’ın, “Bunları hiç görmedik” diye takılması üzerine de Miroğlu, kitaplarını bir takım halinde kendisine takdim edeceğini söyledi.

BAYRAM SONRASI SEÇİM SUNUMU
Erdoğan, MKYK’nın ardından topladığı MYK’da da devir teslimlerin bir an önce tamamlanıp hemen işe başlanmasını istedi. Devir teslimler için, “Hatta bu iş hemen bu akşam tamamlansın, bu işlerle eğlenirken çalışmalar için zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Hemen çalışmalara başlamalıyız” diyen Erdoğan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den de, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını tamamlamasını ve bayramdan sonra sunum yapmasını istedi. Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına da bayramdan sonra hemen başlayacaklarının mesajını verdi.

Hem derse girecek hem MKYK’ya
Hem derse girecek hem MKYK’ya

AK PARTİ’DE DEVİR TESLİM
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından devir teslim törenleri yapıldı. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Lütfi Elvan görevi Cevdet Yılmaz’dan, Sosyal Politikalar Başkanlığı’na getirilen Fatma Betül Sayan Kaya görevi Öznur Çalık’tan, İnsan Hakları Başkanlığı’na getirilen Leyla Şahin Usta da görevi Ravza Kavakçı’dan devraldı.

Yeni ‘A Takımı’na ilk talimat: Acilen işe koyulalım

Yeni ‘A Takımı’na ilk talimat: Acilen işe koyulalım

Yeni ‘A Takımı’na ilk talimat: Acilen işe koyulalım

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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