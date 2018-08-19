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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ\ANKARA
19.08.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Hem derse girecek hem MKYK’ya

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Hem derse girecek hem MKYK’ya

AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 50 üyenin en genci olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar,  “Öğrenince çok şaşırdım ve sevindim. En büyük desteğim ailem ve okulum” dedi. MKYK üyeliğinin kendisine büyük sürpriz olduğunu dile getiren Tatar, “Kongrede ismim okunmadan önce televizyonda MKYK üyesi olduğumu duyan yakınlarım beni aradı. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Kongrede ismim okunduğu zaman çok şaşırdım ve çok mutlu oldum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında “Ailemizin en küçük üyesi olarak ilk önce sen kendini tanıt” dediğini dile getiren Tatar, diyaloğu şu sözlerle aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanı özellikle yaşımı söylememi istedi. Yaşımı söyledikten sonra beni tebrik etti ve MKYK üyelerine, ‘Arkadaşımız 1997 doğumlu, çocuklarınız ile aynı yaşta. Gençleri aramızda görmek çok güzel ve önemli. Ailemizin en genç üyesi, çalışkanlığı ile herkese örnek olsun’ ifadelerini kullandı. Ben de kendilerine teşekkür ettim.” 

İlk olarak bugün memleketi Gaziantep’te gençlerle buluşacağını dile getiren Tatar, “Annem ev hanımı, babam ise esnaf. Her zaman siyasete ilgim vardı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulum ve ailem beni çok destekledi. Derslerimi aksatmadan çalışacağım” diye konuştu.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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