YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 Mart Pazar günü düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Öte yandan YDS cevap anahtarları da açıklandı. Adaylar, YDS sorularını ve yanıtlarını, ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden inceleyebilecek. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlenmişti, gözler şimdi YDS sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihte. Sonuçlardan önce ise cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştı. İşte, ÖSYM'nin bu yıl yapılan ilk YDS'nin sonuçlarını açıklayacağı tarih...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığı takdirde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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