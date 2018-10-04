YDS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... Baraj puanı kaç?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YDS'nin sonuçları ÖSYM'nin günler öncesinden duyurduğu gibi bugün açıklandı. Peki, YDS baraj puanı kaç?
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'nin sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmuştu.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
BARAJ PUANI KAÇ?
Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekiyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Sonuçların açıklanması ardından sınavın kaç yıl geçerli olacağı soruları gündeme geldi. Düzenlemeye göre sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak.
YDS/3 BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Bir yandan da 2018 YDS/3 başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını 10 Ekim'e kadar yapabilecek. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.
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