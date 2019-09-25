YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz haftalarda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için sonuç tarihi beklentisi artıyor. Ekim ayına kısa bir süre kala, YDS'ye katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrnemek istiyor. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde, 41 il ve 47 sınav merkezinde, 8 Eylül Pazar günü düzenlenen YDS sıvaının sonuçları, kısa süre içinde ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. İşte, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YDS HAKKINDA
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.
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