YDS 2019 başvuru tarihleri açıklandı.. İşte başvuru şartları ve sınav ücretleri

e-YDS 2019/12 İngilizce alanında, 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir

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SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ/BAŞVURU

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz.

e-YDS’nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları gerekmektedir.

e-YDS’de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, e-YDS’ye başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile eSınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM’ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz.

Bunun dışında engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar, raporlarında ve Sınava Giriş Belgelerinde yazılmış olması kaydıyla ilgili araç gereçle sınava alınırlar. Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olmayan hiçbir araç gereç vb. e-sınav binalarına girişte kabul edilmez.

Görme engelli adaylar, talep etmeleri halinde ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile sınava alınır. Bu adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci taleplerini başvuruda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye bildirirler. Ekran okuyucu ile sınava giren adaylara ek süre verilir, bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır.



Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylara da (ekran büyüteci talep eden veya etmeyen) ek süre verilir ve bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır. Görme engelli adaylardan ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile sınava girmek isteyenler, Ankara e-Sınav binasında sınava alınırlar. Görme engelli adaylardan sınavda ekran okuyucu ve ekran büyüteci yazılımları kullanacaklar için gerekli klavye ve kulaklık bulunmaktadır. Ekran okuyucu olarak JAWS 2018 paket programı ve bu programa eklenti olarak Eloquence (İngilizce) ve Vocalizer Expressive 2 (Türkçe, Yelda; Arapça, Laila, Tarik; Fransızca, Audrey, Thomas; Almanca, Anna, Yannick; Rusça, Katya,Yuri) seslendirme opsiyonları verilmiştir. Ekran okuyucu olarak kullanılan ilgili programda Farsça seslendirme opsiyonu bulunmaz. Ekran büyüteci olarak MAGic 13.1.1198 paket programı verilmiştir. Başvuruda bu yazılımları kullanacağını belirten adayların kullanımı bilmeleri gerekmektedir.

Adaylara programları kullanma ile ilgili bilgilendirme yapılmaz. Sınav günü, sınav saatinden önce görme engelli adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci yazılımlarını kendi kişisel ayarlarına getirebilirler. e-YDS yazılımına ekran okuyucu yazılımların erişimine açık, sorular arasında geçiş, cevaplama, boş bırakma, gözden geçirme vb. fonksiyonların yerine getirilebileceği menü eklenmiştir. e-YDS yazılımının nasıl kullanılacağı http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresindeki örnek sınav üzerinden öğrenilebilir. Sınav günü sisteme giriş

yapabilmek için adaylardan kendi fotoğrafını çekmesi istenmektedir. Bu fotoğrafın adayın sonuç belgesinde yayınlanacak kalitede olması gerektiğinden görme engelli adaylar, fotoğraf çekme işlemini salonlardaki görevlilerle birlikte yaparlar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler e-YDS için işleme alınmaz. Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların YDS/1 ve/veya YDS/2 ve/veya YDS/3 Sınavlarına katılmaları önerilir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanında şehit yakını/gazi/gazi yakını seçeneğini işaretleyecek ve bu adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgileri ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların başvuru bilgileri sistemden tamamen silinecektir.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları için Ankara, İstanbul, İzmir e-sınav merkezlerinde ihtiyaca

göre kontenjan belirlenir.

Cezaevinde ve engelli bina/salonlarında elektronik sınav yapılamadığından sınava giriş koşullarını taşımayan adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir. Sınava giriş koşullarını taşımadıkları hâlde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmaz.

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm

sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu

işaretlemeleri zorunludur.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili eYDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.

Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunanlar, mevcut Y.U. Numaralarını

T.C. Kimlik Numarası olarak kullanırlar.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik

Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS)

almış oldukları “9” ile başlayan 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)

kullanırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.

MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası

edinme formunu doldurarak onaylar ve böylece bir “Belge Kodu” edinirler. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik

belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edinerek bu numarayı kullanırlar.

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran ancak, sistemde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların, ilgili sınavın yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden, fotoğraflarını güncellemeleri zorunludur. Belirtilen süreye kadar fotoğrafını güncellemeyen adaylara ilgili sınav için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. İlgili sınav için Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar, sınava alınmaz. Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. Numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu”ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. Numaralarını alır ve bu numarayı kullanır.