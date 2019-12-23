Yarın hava nasıl olacak nerelere yağmur yağacak? Meteoroloji 24 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, Kocaeli ve özellikle İzmir'de devam eden sağanak yağışlar yarın da etkili olacak. . Yağışların; bu akşam saatlerinde de Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte, son hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege , Akdeniz, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden orta kuvvette ; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerindede Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

İZMİR 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş'ın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 8°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde güney ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 12°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına (60 - 100 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı ) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu