Yarın hava durumu nasıl olacak? 2 Ocak il il hava durumu raporu

Yurdun doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini devam ettirirken batı kesimlerinde kar yağışının ne zaman başlayacağı özellikle metropollerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maramra'da hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Son hava durumu raporuna göre Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Perşembe) Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA 1°C, 4°C

Ço bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

SİVAS -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile bu akşam bölge genelinin, gece kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile bu akşam Orta Karadeniz bölümünde yağmur, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Van, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Perşembe) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı