Yarın hava durumu nasıl olacak? 2 Ocak il il hava durumu raporu
Ocak ayının ilk gününde soğuyan havalarında etkisiyle kar ne zaman yağacak sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son hava durumu değerlendirmeleri kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ne fırtına, karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte, 2 Ocak Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Yurdun doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini devam ettirirken batı kesimlerinde kar yağışının ne zaman başlayacağı özellikle metropollerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maramra'da hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Son hava durumu raporuna göre Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 4°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Perşembe) Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA 1°C, 4°C
Ço bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
SİVAS -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile bu akşam bölge genelinin, gece kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile bu akşam Orta Karadeniz bölümünde yağmur, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT 3°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Van, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Perşembe) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DİYARBAKIR 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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