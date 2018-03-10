Yarım saat kala sefer iptal edilince... İsyan ettiler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkisi arttıran sis özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu.



Sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bandırma-İstanbul (Yenikapı) saat 18.30 feribot seferi ile saat 19.00 İstanbul Bostancı- Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal kararının hareket saatinden 30 dakika önce alınması nedeniyle Adnan Menderes feribotuna binen bazı araçlar indirildi.



Cep telefonuna iptal mesajı gelmediği için iptal kararından habersiz terminale gelen yolcular şaşkına döndü. Tepki gösteren yolcular biletlerini iade ettiler, bazı yolcular otobüs firmalarına yöneldi.



Cep telefonuna uyarı mesajı gelmediğini belirten bir kadın yolcu, "Bu olur mu? Ona göre plan yapmıştım. Çok uzaktan geldim. Millet uzaya giderken bu olur mu?" diye tepki gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı, açıkta olan bazı balıkçı tekneleri Karşıyaka ve Tatlısu köyleri sahiline sığındı.