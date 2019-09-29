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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargı paketinde ‘hızlı adalet’ planı: 700 bin dosyada duruşmasız karar

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yargı paketinde ‘hızlı adalet’ planı: 700 bin dosyada duruşmasız karar

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketinde, mahkemelerin yükünü azaltmak için bir dizi düzenleme öngörülürken, planlanan yeni uygulamalar halen bekleyen 700 bin dosyanın ‘duruşmasız’ karara bağlanması sonucunu doğuracak. Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin uzlaşmasıyla gürültü, trafik ve çevre güvenliği gibi konular; duruşmasız kararlarla basit yaralama gibi suçlar; uzlaşma yöntemiyle de iş ve çalışma hayatındaki basit suçlar hızla karara bağlanacak. Her yıl bu başlıklarda 250 bin yeni dosyanın açıldığı öğrenildi.

TBMM’ye önümüzdeki hafta sunulması beklenen 1’inci Yargı Paketi’nde karar süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili yapılan düzenlemelerden üçünün doğuracağı sonuçlara ilişkin çalışma yapıldı. Bu yöntemlerin yargılama süreçlerinde aktif kullanılmasıyla birlikte hızlı yargılama ve biriken dava sayılarında önemli azalma sağlanacağı ve mahkemelerin daha karmaşık diğer dosyalara yoğunlaşabileceği iddia edildi.

SAVCIYLA ÇÖZÜM

Buna göre ‘seri mahkeme usulüyle’ 13 suç için verilecek cezada, Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması yoluna gidilecek. Gürültüye neden olma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması gibi kamuya karşı işlenen suçlarda bu yöntem izlenecek. Bu sistemde uyuşmazlık hâkim onayından sonra sistemden çıkarılacak. Bu başlıkta halen 180 bin dosya bulunuyor.

DURUŞMASIZ KARAR

‘Basit yargılama usulüyle’ ise 2 yıla kadar hapis cezası öngören suçlarda, ‘duruşmasız’ karar verilebilmesine olanak tanınacak. Hâkim, sanık ve mağdurun yazılı beyanını aldıktan sonra dosya üzerinden duruşmasız karar verebilecek. Taraflardan biri itiraz ederse duruşma açılacak. Basit yaralama, taksirli yaralama, basit tehdit, hakaret gibi suçlar bu kapsamda değerlendirilecek. Bu içerikli dosya sayısının ise 340 bin olduğu öğrenildi.

UZLAŞTIRMA GENİŞLEDİ

Uzlaştırma kapsamına alınacak suçların genişletilmesiyle de 174 bin bekleyen dosyanın kararının hızlandırılacağı belirtiliyor. Buna göre, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınması suçları, uzlaştırma kapsamına alındı. Bütün bu yeni düzenlemelerle mevcut 700 bin dosyanın hızla karara bağlanması sağlanacak.

HER YIL 250 BİN YENİ DOSYA

Yetkililer, belirtilen bu suçlarla ilgili olarak her yıl 250 bin yeni dosyanın açıldığını, bu yöntemle dosyaları gecikmeden sonuçlandırma olanağı doğacağını dile getirdi. Yetkililer, pakette yer alan 'uzlaştırma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve ön ödeme' gibi birçok yeni uygulamanın da hukuka kazandırılacağını ifade ettiler.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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