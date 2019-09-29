Yargı paketinde ‘hızlı adalet’ planı: 700 bin dosyada duruşmasız karar

TBMM’ye önümüzdeki hafta sunulması beklenen 1’inci Yargı Paketi’nde karar süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili yapılan düzenlemelerden üçünün doğuracağı sonuçlara ilişkin çalışma yapıldı. Bu yöntemlerin yargılama süreçlerinde aktif kullanılmasıyla birlikte hızlı yargılama ve biriken dava sayılarında önemli azalma sağlanacağı ve mahkemelerin daha karmaşık diğer dosyalara yoğunlaşabileceği iddia edildi.

SAVCIYLA ÇÖZÜM

Buna göre ‘seri mahkeme usulüyle’ 13 suç için verilecek cezada, Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması yoluna gidilecek. Gürültüye neden olma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması gibi kamuya karşı işlenen suçlarda bu yöntem izlenecek. Bu sistemde uyuşmazlık hâkim onayından sonra sistemden çıkarılacak. Bu başlıkta halen 180 bin dosya bulunuyor.

DURUŞMASIZ KARAR

‘Basit yargılama usulüyle’ ise 2 yıla kadar hapis cezası öngören suçlarda, ‘duruşmasız’ karar verilebilmesine olanak tanınacak. Hâkim, sanık ve mağdurun yazılı beyanını aldıktan sonra dosya üzerinden duruşmasız karar verebilecek. Taraflardan biri itiraz ederse duruşma açılacak. Basit yaralama, taksirli yaralama, basit tehdit, hakaret gibi suçlar bu kapsamda değerlendirilecek. Bu içerikli dosya sayısının ise 340 bin olduğu öğrenildi.

UZLAŞTIRMA GENİŞLEDİ

Uzlaştırma kapsamına alınacak suçların genişletilmesiyle de 174 bin bekleyen dosyanın kararının hızlandırılacağı belirtiliyor. Buna göre, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınması suçları, uzlaştırma kapsamına alındı. Bütün bu yeni düzenlemelerle mevcut 700 bin dosyanın hızla karara bağlanması sağlanacak.

HER YIL 250 BİN YENİ DOSYA

Yetkililer, belirtilen bu suçlarla ilgili olarak her yıl 250 bin yeni dosyanın açıldığını, bu yöntemle dosyaları gecikmeden sonuçlandırma olanağı doğacağını dile getirdi. Yetkililer, pakette yer alan 'uzlaştırma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve ön ödeme' gibi birçok yeni uygulamanın da hukuka kazandırılacağını ifade ettiler.