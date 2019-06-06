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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA - İSTANBUL
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Vereceğimiz her oy demokrasi için’

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‘Vereceğimiz her oy demokrasi için’

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla ve partilerle bayramlaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullulardan 23 Haziran’da sandığa gitmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, “Vereceğimiz her oy demokrasi için” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

BİR GÖREVİMİZ VARBİR GÖREVİMİZ VAR

“BU ülkenin vatanseverleri olarak bir görevimiz var. Demokrasi için mücadele etmek de kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler bedel ödemişlerdir. Bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi bırakacaksak, bütün dünyada ‘Evet Türkiye’de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var’ dedirteceksek birlikte çalışmak zorundayız. Sözüm sadece gidip Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlara değil. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen, farklı düşünen herkes için geçerli olan bir kuraldır. Ben onun düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir rejimi savunuyorsam, o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir. O nedenle, 23’ünde sandığa gideceğiz. Vereceğimiz her oy demokrasi için. Güzel bir Türkiye için çok güzel şeylerin olması için, birlikte sandığa gideceğiz ve oy kullanacağız. Bakınız bir Ramazan ayını geçirdik. Hepimiz o Ramazan ayında ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ deriz. Dolaysıyla daha önce sandığa gidip Ekrem Bey’e oy vermeyen veya sandığa gitmeyen bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Ayın 23’ünde sandığa gidince elinizi vicdanınıza koyun. ‘Haksızlığın sürdürülmesini mi isteyeceğim, yoksa bu kadar haksızlık olmaz insaf artık deyip gidip adaletten haktan hukuktan yana mı oy kullanacağım’ bunu sorgulayın diyorum. Sandığa gideceğiz ve bu güzel ülkede demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. 

HERKES OTURUP DÜŞÜNMELİ

Şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimiz, kahraman ordumuzun mensupları, güvenlik görevlilerimiz, eğer bugün hâlâ birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip ‘eşek gibi arkalarında duracaklar’ diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir tavır ve onurlu bir duruş sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye yönetiliyor mu? Türkiye bir uçtan öbür uca savruluyor mu? Türkiye yönetiliyor mu yoksa Türkiye’de 81 milyon freni patlamış bir kamyona binmiş gibi yokuş aşağı gidiyor mu? ‘Ne olacak’ sorusunu hepimiz birlikte soruyoruz. 

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ

Ama son sözüm şu asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü demokrasiden yana olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü liyakattan yana olanlar, adaletten yana olanlar her zaman güçlüdür. Biz haklıyız ve biz güçlüyüz.  Bu ülkeye, düşünceye özgürlüğü getireceğiz. Birisini barış bildirisini imzaladı diye yakalayıp hapse atanlara yeri geldiğinde diyeceğiz ki, ‘dur kardeşim herkesin düşüncesi var.’ Herkesin düşüncesine saygı duyacağız ve bunu ifade edeceğiz. Dünyaya şu mesajı vereceğiz, ‘Türkiye’de baskı var evet, baskıcı bir yönetim var evet, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları bütün baskılara rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun odalarındaki bütün kumpaslara rağmen, 7’li çeteye rağmen sandığa gittiler demokrasiden yana tavır aldılar.’ Ve biz 23 Haziran’da demokrasinin gücünü bütün dünyaya gösteren yurttaşlar olarak gurur içinde bu ülkenin caddelerinde ve sokaklarında gezeceğiz. O nedenle her birimize düşen görev sıradan bir oy kullanma görevi değildir artık. Her birimize düşen görev tarihi bir görevdir. Artık Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş belediye başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun seçilmiş belediye başkanıdır.”                 

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