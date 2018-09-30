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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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30.09.2018 - 00:11, Son Güncelleme:

Vekillere 'sokağa çıkın' talimatı

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Vekillere 'sokağa çıkın' talimatı

CHP’nin Abant Tabiat Parkı’nda yaptığı TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme toplantısı sona erdi.

Toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dinleyerek yanıt verdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, milletvekilleri daha çok yerel yönetim seçimlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu ise toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için ABD’li şirket McKinsey ile çalışma kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyun-u Umumiye’dir. IMF’den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz şartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı” dedi.

SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ
Kılıçdaroğlu, Türkiye’de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirerek şu tespitleri yaptı: “Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazım. Halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karşı karşıyayız ki, insanlar kendisini yakıyor, işadamları intihar ediyor, konkordato kuyrukları var. Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın.”

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmanın ardından milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması talimatı verdi:
“Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın.”

Toplantıda yerel seçimlere ilişkin aday belirleme yöntemleri de konuşuldu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yarın açılacak TBMM için de vekillerden şunları istedi: “İktidar Meclisi ikinci plana atmak istiyor. Artık çoğunlukta değiller. Siz çalışmalara aktif katılırsanız onlar da gelmek zorunda kalır. Meclis’te en aktif muhalefet gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Meclis’e sevk edilen her konu titizlikle takip edilmeli, bütçe detaylı incelenmeli.”

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