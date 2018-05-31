"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Amasya'da bir düğün salonunda iftar öncesi meslek, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dünyanın sanayi devriminin ardından dijital çağa geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, her gün birden fazla buluşun ortaya çıktığı bir çağın yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Değişimi birlikte yakalamalıyız. Toplumun her kesimi bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Değişimi ve dönüşümü yakalayacağız ki 21. yüzyılın Türkiye'sini, bölgesinde de dünyada da önemli bir noktaya en azından bölgesinde lider konuma taşımak durumundayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bilginin önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"'Bilgi çağındayız' diyoruz. Ramazan sofrasındayız. Bilgiye ve bilime en büyük önemi veren inancın İslamiyet olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sevgili Peygamberimizin 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' diyen bir hadis-i şerifi varsa bir alimin ölümünü bir alemin ölümüne bağlıyorsa bundan daha büyük bilime değer veren başka bir peygamber var mı? Yine aynı şekilde 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin' diyor, bilgiyi öğrenin diyor. Bilimden yana olun diyor çünkü bilgi aklı kullanmak demektir."

Türkiye'nin sanayi devrimini yakalandığını ancak daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bilgi toplumunun yakalanamaması durumunda ülkede katma değeri yüksek ürünler üretilemeyeceğinin altını çizdi.

Bunun için üniversitelerin bilgi üretmesine katkı verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, görüşlerin farklı olabileceğini ancak bu farklı görüşlerin gelişime katkı verdiğini dile getirdi.

"DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTMEMİZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, huzur içinde yaşamanın yolunun sevgi ve yoksullukla mücadeleden geçtiğini söyledi. Herkesin akşam evinde tenceresinin kaynaması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli o zaman bu ülkede huzuru sağlarız. Düşünün, binlerce, milyonlarca kişinin işsiz olduğu bir Türkiye'yi düşünün. 17 milyon yoksul olduğu bir Türkiye'yi düşünün. Böyle bir Türkiye'de huzuru sağlayabilir misiniz? O zaman dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım. Sosyal devleti çok daha güçlü inşa etmemiz lazım. Biz diyoruz ki 01.01.2019'da asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Vergisiz olacak diyoruz. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 644 bin emeklinin emekli aylığı bin 500 liranın altında. Kimisi 200 lira alıyor. Kimisi 500 lira alıyor, kimisi 600, kimisi 800, kimisi bin, kimisi bin 200 lira... Ayda 500 lirayla hangi emekli geçinir?"

Çiftçinin ürettiğinden zarara uğraması durumunda herkesin kaybedeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de iki Trakya büyüklüğündeki alanın ekilmediğini, bunun ortak bir sorun olduğunu belirtti.

"BİR ÜLKENİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN TEMEL KURUM EĞİTİMDİR"

Kılıçdaroğlu, geleceği planlamanın ve eğitimin önemine dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kurmak zorundayız. Bu kurum ne yapacak? Türkiye'nin 50 yılını, 100 yılını planlayacak. Gidin Amerika'ya, Japonya'ya... Biri doğudan, biri batıdan örnek verdim. Japonya'da 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ne yapılacağı planlanır. Amerika'da 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ne yapılacağı planlanır. Biz yarın sabah ne olacak bilmiyoruz. Bizim vatandaş olarak da oturup düşünmeye ihtiyacımız var. Günlük telaşın dışında, günlük kavganın dışında, çocuklarımızı, bayrağımızı, vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım. Eğer bunu yapabilirsek taşlar yerine oturur. Bunu yapabilirsek Türkiye bölgesinde kalkınır dünyada da kalkınır. Bir ülkenin geleceğini belirleyen temel kurum eğitimdir. Bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız işgal etmenize falan hiç gerek yok, eğitim sistemini bozun o ülke batar. 16 yılın sonunda hangi noktaya geldik? 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta şudur: Bizim çocuklarımızın yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor."

Dış politika konusunda yapacakları çalışmalara da işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, İran, Irak ve Suriye, 4 ülkeyi bir araya getireceğiz. Ortadoğu barış ve iş birliği ittifakını kuracağız. 4 ülke bir araya geldiğinde, artık egemen güçlerden kurtulacak, Ortadoğu'ya barış gelecek, hiçbir devlet başka devletin iç işlerine karışmayacak, Ortadoğu'nun imarı konusunda en büyük söz sahibi biz olacağız, terör belasından kurtulacağız. Şimdi bakın Ortadoğu'da kan akıyor, silahı kim veriyor bir grubun eline Rusya veriyor, bir grubun eline Amerika veriyor, ölen kim? Müslümanlar."

Konuşmanın ardından iftar nedeniyle Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Sefer Aksoy Kur'an-ı Kerim okudu.