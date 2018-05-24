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    Vatandaş ihbar etti, apartmanın garajından çıktı! Mide bulandıran görüntü

    İZMİR (İHA)
    24.05.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İzmir'in Buca ilçesi İnönü Mahallesindeki bir apartman garajına operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce Ramazan pidesi ve 266 kilo kuru pasta ele geçirdi.

    Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara geçit vermiyor.

    Vatandaş ihbar etti, apartmanın garajından çıktı Mide bulandıran görüntü

    Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle Buca İnönü Mahallesindeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 Ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi.

    Vatandaş ihbar etti, apartmanın garajından çıktı Mide bulandıran görüntü

    Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyenden eser olmayan imalathanede bozulmuş hatta böceklenmiş gıda maddeleri tespit edildi.

    Vatandaş ihbar etti, apartmanın garajından çıktı Mide bulandıran görüntü

    Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı. Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, halkın sağlığıyla oynayan imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.

     Vatandaş ihbar etti, apartmanın garajından çıktı Mide bulandıran görüntü

    Etiketler: izmir , Pide , ihbar , gündem
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