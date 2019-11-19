Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı
GeriGündem Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/DHA
19.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı

ŞANLIURFA’da, severek evlendiği eşi üzerine kuma getirince ayrılık kararı alan bu süreçte de kanser tedavisi gören Emine İşbilen (38), önce eşinden  boşanıp, 2 çocuğunun velayetini aldı, ardından da sağlığına kavuştu. Üniversite mezunu olan İşbilen, girdiği sınavdan başarıyla geçip, eski eşi gibi mali müşavir oldu. Genç kadın, tüm yaşadıklarını ‘Küllerinden Doğuş’ adlı kitabında anlattı.

Şanlıurfa’da yaşayan işletme fakültesi mezunu Emine İşbilen’in severek evlendiği eşi, üzerine kuma getirdi. Bu durumu kabullenmeyen 2 çocuk annesi İşbilen, ayrılık kararı alıp, baba evine döndü. Bu süreçte gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Boşanma davası açıp, eşinden ayrılan ve 2 kızının velayetini alan Emine İşbilen, tedaviyle sağlığına kavuştu. Daha sonra girdiği mali müşavirlik sınavını kazandı. Şimdi mali müşavirlik yapan İşbilen, tüm yaşadıklarını, 155 sayfalık ‘Küllerinden Doğuş’ adlı kitabında kaleme aldı.  

‘Yuva üstüne yuva olmaz’ diyerek, kuma evliliklerine dikkat çeken İşbilen, kucağında bebeğiyle günlerce kocasının yolunu gözlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi, evinde normal yaşantısını sürdüren ev hanımıydım. Maalesef hayat her zaman istediğiniz gibi devam etmeyebiliyor. Hayat hep sürprizlerle dolu. Eşim beni aldattığı kadını, kuma adı altında getirdi. Çok büyük travma yaşadım. Yasak aşk yüzünden aile yaşantımız çekilmez bir hale gelmişti. Eşim sürekli seyahat diyerek, o kadına gidiyordu. Önceleri kocam bu ilişkisini ailesinden ve herkesten saklıyordu. Ben bu durumu söylediğim de ailesi, 'Kızım boş yere vesveselenip kocana huzursuzluk yaratıyorsun' diyerek, bana tepki gösteriyordu. Psikolojik şiddet gördüm. O süreçte baba evine gittim. Üzüntüden gırtlak kanserine yakalandım. Bir süre ölümle burun buruna kaldım. Artık aciz, diplere vurmuş bir kadındım. İki çocuğum vardı. Severek evlenmiştik maalesef hayat her zaman başladığı gibi devam etmiyor. Ben kuma olayını kabul etmedim.”

'ÖLMEKTEN BAŞKA ÇAREM KALMAMIŞTI'

Baba evine gittiğinde hayalindeki mali müşavirlik sınavlarına hazırlanamadığını anlatan İşbilen, şunları ifade etti:

“Hiç kimse başına böyle şeylerin gelebileceğini düşünemiyor. Günlerce kendimi eve kapadım, çocuklarıma annelik yapamadım. Ailem bana ‘Bu kafayla gidersen hiçbir yere varamazsın. Ne çocuklarına annelik yapabilirsin, ne de hayalini kurduğun o mesleği kazanabilirsin' diye kızıyordu. Sadece çocuklarını yedirip içirecek kadar ayakta durabiliyordum. Bir gün çocuklarımı bakıcıya bırakarak, arabayı baraj kanalına doğru sürmeye başladım. Ölmekten başka çarem kalmamıştı. Kanala atlayacağım sırada bir kadın kolumu tuttu. Daha sonra ailem, eve götürdü. Eşimin annesi, ‘Boşan oğlumdan yoksa oğlumun başını yakacaksın’ dedi. Ben ve benim gibi kadınlar bu bölgenin mağdurlarıyız.  Bu süreçten sonra hayatımda büyük bir uyanış oldu.”

'TÜM KADINLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİME YEMİN ETTİM' 

Bölgede kuma olaylarına çok fazla şahit olduğunu söyleyen Emine İşbilen, örnek olmak için 'Küllerinden Doğuş' adlı bir kitabı yazıp, zorlukların üstesinden geldiğini anlattı. İşbilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “O süreçte, 'ben gittikten sonra benim gibi kadınlar ne olacak' diye düşündüm. Onlarda mı ölecek? Emineler ölmesin, çocuklar annesiz kalmasın. Çocuklar boynu bükük kalmasın. 'Biri bir şeyler yapmalı' dedim. Ve o gün uyandım. Büyük bir yemin ettim. Önce sağlığıma kavuşacağım. Hayalini kurduğum mali müşavirlik mesleğini alacağım. Bunları başardıktan sonra da benim gibi tüm kadınlar için mücadele edeceğime yemin ettim. Küllerinden Doğuş adlı kitabımı yazdım. Bölgemdeki tüm dezavantajlı kadınlarla görüştüm. Onları elimden geldiğince bilinçlendirmeye çalıştım. 'Artık yetmez' dedim, söz uçar yazı kalır, diyerek bir ay eve kapandım ve kitabımı bitirdim. Her şey bitmiş değil, hayat devam ediyor. Siz isterseniz imkansız hiçbir şey yoktur. Bütün hayallerimiz kendi ellerimizde, ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Ben içimdeki beni bilmiyordum. Sihirli bir değnek yok, o sizsiniz. Elimden geldikçe daha çok başarı elde edip, ilerlemeye çalışıyorum." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle