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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ünlü Türk şef New York’ta ölü bulundu

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Ünlü Türk şef New York’ta ölü bulundu

ABD’de Türk mutfağının önemli temsilcilerinden olan ünlü şef Orhan Yeğen (65), New York’taki otel odasında ölü bulundu.

Yeğen’in otelde yanında bir Türk kadın olduğu, kadının polis ve restoran çalışanlarına haber vermesiyle olayın ortaya çıktığı öğrenildi. 42 yıldır Amerika’da aşçılık ve restoran işletmeciliği yapan Orhan Yeğen, New York’ta Şip Şak ve Lokanta adlı restoranların sahibiydi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Yeğen’in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. Yeğen’in cenazesi yarın New Jersey’deki Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından kentteki Türk mezarlığında toprağa verilecek. m

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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