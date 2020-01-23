Ünlü Türk şef New York’ta ölü bulundu

Yeğen’in otelde yanında bir Türk kadın olduğu, kadının polis ve restoran çalışanlarına haber vermesiyle olayın ortaya çıktığı öğrenildi. 42 yıldır Amerika’da aşçılık ve restoran işletmeciliği yapan Orhan Yeğen, New York’ta Şip Şak ve Lokanta adlı restoranların sahibiydi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Yeğen’in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. Yeğen’in cenazesi yarın New Jersey’deki Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından kentteki Türk mezarlığında toprağa verilecek. m