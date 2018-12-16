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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
16.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Ünlü diyetisyenden flaş açıklama: Kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerin adeta "hamur işi ve karbonhidrat günü"ne dönüştüğünü belirterek, 'Ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum' dedi.

Kütahya’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerde bol miktarda hamur işi tüketildiğini hatırlattı.

Bunun sağlıklı beslenme açısından doğru olmadığı ifade eden Saraç, "Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım.' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor." diye konuştu.

"SAAT 18.00-18.30'DAN SONRA BİR ŞEY YEMEYİN"

Saraç, yakılamayacak kalorinin baştan alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, tiroit hastalığı, insülin direnci, şeker, kansızlık, gizli depresyon, yoğun stres, uyku bozukluğu ve hareketsizliğin kilo almaya birer neden olduğunu aktardı.

Kadınların kilo almamak için günde bir saat yürüyüş yapması, asitli gıdalar yerine kalorisi, şekeri olmayan bitki çayları, maden suyu ve suya yönelmeleri gerektiğini ifade eden Saraç, şöyle devam etti:

"Kabul günlerinde daha çok katı yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik ve çok az doğal tatlandırıcılar dediğimiz hurma, kayısı, üzüm, pekmez ve balla tatlandırılmış hafif tatlılarla geçirmelerini öneririm. İnsülin direncini kırmak için de acı badem, Yahudi baklası, kuşburnu çayı, kekik suyu, krom hapları, mahlep, bunları bolca tüketmeleri çok doğru olacaktır. Kilo vermek isteyen kadınlar günde 3 değil, 2 öğün beslensin. Ara öğünde de sadece biraz ceviz ve şekersiz meyve yesin. Sabahleyin de hamur kahvaltısı yerine bol yumurtalı, peynirli bir protein kahvaltısı yapılmalı. Akşam ise saat 18.00-18.30'dan sonra bir şey yememeleri çok doğru olur."

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