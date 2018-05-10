Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversiteler tepkiyle bölündü

    Üniversiteler tepkiyle bölündü

    Umut ERDEM / ANKARA
    10.05.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini düzenleyen tasarı, muhalefetin tepkileri arasında yasalaştı.

    ÜNİVERSİTELERİN bölünmesiyle ilgili tasarı, önceki gece kanunlaşırken TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetten itirazlar yükseldi.

    FATİH’İN HARCI VAR
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İstanbul Üniversitesi, kuruluş 1453 yazıyor, kökünde Fatih Sultan Mehmet var, koyduğu harç var. Şimdi ‘Cerrahpaşa ve İstanbul’ diye ikiye ayıracaksınız. Bu, duyguda ortaklığı, birlikte olmayı ortadan kaldıran yalan yanlış bir tavır” dedi.

    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise “AKP, yine altyapısı hazırlanmadan, toplumsal mutabakat sağlamadan eğitime, yükseköğretime dair bir düzenlemeyi oldubittiye getirerek yasallaştırmak istiyor. Bu düzenleme üniversite özerkliğine yönelik bir darbedir” diye konuştu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun tepkisi, “Böyle köklü üniversiteler, maalesef, YÖK’le bir defa bir tırpanlamaya tabi tutuldu, şimdi de parçalanmak suretiyle bir şekil verilmeye çalışılıyor” oldu. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da “Bu tartışmalar doğaldır çünkü aidiyetler çok önemlidir. İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi köklü okulları aidiyetleri üzerinden tanımlar insanlar” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri