Üniversiteler tepkiyle bölündü

ÜNİVERSİTELERİN bölünmesiyle ilgili tasarı, önceki gece kanunlaşırken TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetten itirazlar yükseldi.



FATİH’İN HARCI VAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İstanbul Üniversitesi, kuruluş 1453 yazıyor, kökünde Fatih Sultan Mehmet var, koyduğu harç var. Şimdi ‘Cerrahpaşa ve İstanbul’ diye ikiye ayıracaksınız. Bu, duyguda ortaklığı, birlikte olmayı ortadan kaldıran yalan yanlış bir tavır” dedi.



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise “AKP, yine altyapısı hazırlanmadan, toplumsal mutabakat sağlamadan eğitime, yükseköğretime dair bir düzenlemeyi oldubittiye getirerek yasallaştırmak istiyor. Bu düzenleme üniversite özerkliğine yönelik bir darbedir” diye konuştu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun tepkisi, “Böyle köklü üniversiteler, maalesef, YÖK’le bir defa bir tırpanlamaya tabi tutuldu, şimdi de parçalanmak suretiyle bir şekil verilmeye çalışılıyor” oldu. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da “Bu tartışmalar doğaldır çünkü aidiyetler çok önemlidir. İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi köklü okulları aidiyetleri üzerinden tanımlar insanlar” dedi.



