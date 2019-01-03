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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.01.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Üniversite mezunu gençten örnek davranış

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Üniversite mezunu gençten örnek davranış

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 2016 yılında üniversiteden mezun olan ve halen üniversite eğitimine devam eden Duran Bircan, ailesiyle beraber besledikleri 300 koyuna çobanlık yapıyor. 

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Duran Bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu. Üniversiteden sonra açık öğretim üniversitesi adalet bölümünü kazanan Bircan, mesleğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. Ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna çobanlık yapan Bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Duran Bircan, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.

Çobanlık hikayesini anlatan Bircan, “2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sivas’a gittim. Orada 2 yıl okudum ve okuldan sonra tekrar memleketime geldim. Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193’e çıkardık.

Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık. O sırada 8 kişi projeden faydalanmak için başvurmuş. Başvurusu kabul edilen 2 kişiden 1’i ben oldum. Daha sonra giderek mallarımızı seçtik. Şu anda 193 olan koyun sayımızı 300’e tamamladık” dedi.

Mezun olduğu muhasebe mesleğinde rahat edemeyeceği için bu işi seçtiğini belirten Duran Bircan, “Kendi işimde rahat olamayacağımı düşündüm. Bu iş bana daha yakın geldi. Küçükbaş hayvancılık bizim ata mesleğimizdir. O yüzden bu işi yapmaya karar verdim. Şu anda bu işi yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor ama bu işi yapmaktan memnunum. Bize bu desteği sağlayanlardan da Allah razı olsun” şeklinde konuştu. 

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