UNESCO ve Guinnes'e aday deniz fenerine ziyaretçi akını

Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, 5 asır önce yöre halkının, bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanıp, yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor. Bölgede dilden dile dolaşan efsane üzerine 2 yıl önce taş kullanılarak, tepeye 9 metre yüksekliğinde deniz feneri inşa edildi. Bölgedeki bazı obalarca Tuz Ekim Festivali alanı da olan bölgede yaptırılan anıt deniz feneri, geçen yıl restore edildi. Halen yoğun sis alan Çaldağ tepesinde, yöre halkının asırlar önce bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisin deniz sanıp, yaptıkları kayıkla deniz açılmaya çalıştıkları efsanesi de yaşatılmaya çalışılıyor. Bölgede efsaneleşen, denizden 40 kilometre uzaklıkta olan, dünyanın 'denize en uzak olma' özelliğiyle UNESCO'nun 'Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi'ne alınması için müracaatta bulunulan deniz feneri için bu kez de 'Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu. UNESCO ve Guinness'e yapılan girişimlerin sonucu beklenirken, deniz feneri bölgeyi ziyarete gelen yerli- yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

'EFSANEYİ CANLANDIRAN KLİPLER ÇEKİLDİ'

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Ayşe Karaçam, deniz feneri efsanesini turizme kazandırmak için dernek olarak birtakım çalışmalar yaptıklarını, yörenin de yoğun olarak ziyaret edildiğini belirterek, "Dünyada denize en uzak deniz feneri burada. Artık tur programlarına da deniz fenerinin bulunduğu yayla koyuluyor. Giresun ve çevre illerin yanı sıra yurdun dört bir tarafından ziyaretçi akını var. Kendim aynı zamanda müzik sanatçısıyım. Efsaneye konu olan Çaldağ tuzuna türkü yaptık. Ekilen tuzu bir efsaneyle canlandırarak orada klipler çektik. Kitaplar ve destanlar yazdık. Yine kültür mirasımızı canlandırmak ve çocuklarımızın tarihimizi öğrenmesi için çocuk masal kitapları yazıyoruz. Bunları da yakın zamanda hazırlayacağız. Çaldağ efsaneler diyarı gerçekten gezilmeye görülmeye değer bir yer" dedi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA ADAY

Giresun Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu ise deniz feneri efsanesini canlandırmak için yaz mevsiminde, yaylada tuz ekim festivali düzenlendiklerini, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 'tuz ekim festivali'ni tescillediklerini de belirterek, "Dernek olarak deniz fenerinin dünyaya tanıtımı için projeler hazırlıyoruz. Dergilerde ve kitaplarda artık deniz feneri yer almaya başladı. Efsaneye göre burada dumanlar gelmiş, oradaki halk gemi yapmış. Gemiyi yüzdürmüşler. Böyle bir efsane oluşmuş. Bu efsane 600 yıldır anlatılıyor. Bunun yanında Çaldağ'ın Milattan önce 430 yılına ait hikayesiyle birlikte 2 bin 500 yıllık bir tarihi var. Ayrıca burada tuz ekim festivaliyle ilgili, Orta Asya'dan 6 bin yıl önce gelen bir kültürü şu anda burada yaşatıyoruz. Aslına uygun olarak yaptığımız deniz feneri dünyada, denize en uzak deniz feneri olarak daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurumuz olmuştu, bunun değerlendirmesi halen sürüyor sonucunu bekliyoruz. Efsaneye göre burada insanlar gemiyle birlikte yuvarlanmış. Bunu sembolize eden kayık ve fener yapıldı. Burası gurbetçiler, fotoğrafçılar ve turizmciler için çok güzel bir alan. UNESCO çalışmamızda sürüyor" diye konuştu.