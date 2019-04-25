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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Uluslararası futbol ve dostluk günü

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Uluslararası futbol ve dostluk günü

Her yıl 25 Nisan’da düzenlenen Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü, 50’den fazla ülkedeki okullarda ve spor akademilerinde kutlandı. Rusya’nın öncülüğünde gerçekleşen ve Türkiye’nin de yer aldığı ‘Dostluk için futbol’ organizasyonu öncülüğünde gerçekleşen kutlamalar çerçevesinde 40 binden fazla katılımcının yer aldığı 200’den fazla etkinlik düzenlendi.

2013 yılından bu yana düzenlenen ve Gazprom tarafından desteklenen 'Dostluk için futbol' organizasyonu çerçevesinde arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi anahtar değerler öne çıkartılıyor. Organizasyona her yıl dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinden çocuklar katılıyor ve “Dostluk için futbol” çatısı altında bir araya geliyorlar.

25 Nisan Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü

Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü çerçevesinde 40.000'den fazla katılımcının yer aldığı 200'den fazla etkinlik düzenlendi. Dünya Futbol ve Dostluk Dersi Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Büyük Britanya, İspanya, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Nijerya, Portekiz, Suriye, ABD, Tacikistan, Özbekistan, Fransa, İsviçre, İsveç, Japonya’daki okullarda yapıldı. Letonya ve Estonya'da açık ders, genç futbolcular için antrenman ile birleştirildi. FIFA Dünya Kupası 2018'e ev sahipliği yapan Rusya'nın 11 şehrindeki okullar, futbol akademileri ve kulüpler Futbol ve Dostluk Uluslararası Gününü düzenlediler.

Uluslararası futbol ve dostluk günü

Makedonya, Romanya ve Bulgaristan'da okul çocukları ve «Dostluk için Futbol» programının Genç Elçileri, ulusal kulüplerin ünlü oyuncularıyla buluştular. Romanya Futbol Federasyonunun antrenörü Nana Falemi toplantı sonrasında programın Genç Gazetecisine röportaj verdi. Toplantılar, röportajlar ve tartışmalar sırasında Genç Elçiler, ‘Ludogorets’ Bulgar futbol kulübünün ve 'Vardar' Makedon kulübünün oyuncuları kendi ülkelerde akranlarıyla projenin misyonunu, sporun rolünü ve en önemli insani değerleri tartıştılar.

Uluslararası futbol ve dostluk günü

Uluslararası Futbol Günü ve Dostluk Günü, 2014 yılında, dünyanın farklı ülkelerinden ve bölgelerinden gelen genç katılımcıları içeren ‘Dostluk için Futbol’ Gazprom HAŞ’ın Uluslararası Sosyal Programının bir parçası olarak kuruldu. Dünya Dersine ek olarak, bu günde dostluk maçları, usta atölyeleri ve atölye çalışmaları, futbol yıldızlarıyla toplantılar, katılan çocuklar, ünlü spor ve sosyal organizasyon temsilcileri ve kültürel figürler arasında Dostluk Bileziklerinin takas edilmesi geleneksel olarak düzenlenmektedir. ‘Dostluk için Futbol’ Yedinci Sezonunun final etkinlikleri 28 Mayıs - 2 Haziran 2019 tarihleri arasında Madrid'de yapılacak.

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