Ülkeyi daha ileriye taşıyacaksınız
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Beştepe’de kabul etti.
Koltuğunu Mamak Kuvayi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sözeyataroğlu’na bırakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin minik üyelerine şu sözlerle seslendi: “Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır.
Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, ifadesidir. Bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye’yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı’nda dünya çocuklarına, “Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki (mavi) balina gibi nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Bu alışkanlar bizlere ayrı tehdittir” uyarısında bulundu.
KABİNEMLE GÖRÜŞECEĞİM
- Erdoğan’ın koltuğuna oturan Ozan Sözeyataroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yaz tatiliyle Ramazan bayramı arasında bir hafta bulunduğu hatırlatılarak tatil verilip verilmeyeceği sorusuna Sözeyataroğlu, “Kabinemle bu konuları görüşeceğiz. Ben olumlu bakıyorum” diye cevap verdi. Bağlama ve piyano çalan Sözeyataroğlu, 29 Ekim’de Fazıl Say’ın konserine katılıp katılmayacağı sorusu üzerine “Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım” dedi. Sözeyataroğlu, hayvanlara kötü muamele ve işkenceye ilişkin hazırlıkları süren düzenleme konusunda da “Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız” mesajı verdi. Ozan Sözeyataroğlu’nun kabine revizyonu konusundaki “Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok” yanıtına gülen Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” dedi.
“Atatürk’ün en çok hangi özelliğini seviyorsunuz” sorusuna Sözeyataroğlu, “Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk’ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız” karşılığı verdi.
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