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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN /ANKARA
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ülkeyi daha ileriye taşıyacaksınız

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ülkeyi daha ileriye taşıyacaksınız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Beştepe’de kabul etti.

Koltuğunu Mamak Kuvayi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sözeyataroğlu’na bırakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin minik üyelerine şu sözlerle seslendi: “Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır.

Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, ifadesidir. Bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye’yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı’nda dünya çocuklarına, “Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki (mavi) balina gibi nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Bu alışkanlar bizlere ayrı tehdittir” uyarısında bulundu. 

KABİNEMLE GÖRÜŞECEĞİM

Ülkeyi daha ileriye taşıyacaksınız

- Erdoğan’ın koltuğuna oturan Ozan Sözeyataroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yaz tatiliyle Ramazan bayramı arasında bir hafta bulunduğu hatırlatılarak tatil verilip verilmeyeceği sorusuna Sözeyataroğlu, “Kabinemle bu konuları görüşeceğiz. Ben olumlu bakıyorum” diye cevap verdi. Bağlama ve piyano çalan Sözeyataroğlu, 29 Ekim’de Fazıl Say’ın konserine katılıp katılmayacağı sorusu üzerine “Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım” dedi. Sözeyataroğlu, hayvanlara kötü muamele ve işkenceye ilişkin hazırlıkları süren düzenleme konusunda da “Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız” mesajı verdi. Ozan Sözeyataroğlu’nun kabine revizyonu konusundaki “Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok” yanıtına gülen Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” dedi.
“Atatürk’ün en çok hangi özelliğini seviyorsunuz” sorusuna Sözeyataroğlu, “Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk’ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız” karşılığı verdi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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