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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan Dörtkardeş- Halil YILMAZ – Mertcan ÖZTÜRK/DHA
10.11.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı  

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TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı  

İSTANBUL TÜYAP’ta düzenlenen 38’inci Uluslarası Kitap Fuarı’na son günde de ilgi yoğundu. Fuarda akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler,  bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı.  Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı. 

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Binlerce kişinin katıldığı fuarda, kitapseverler yazarlarla buluştu ve kitap alışverişi yaptı. Fuara çocuklarıyla birlikte katılan iki öğretmen Gürcan Eleser ve Duygu Eleser, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nden çıkıp fuara geldiklerini belirterek, fuarın beklediklerinden daha kalabalık olduğunu ve fuardan memnun olduklarını kaydetti.

Okurlarıyla buluşmak için stantta bekleyen yazar Ebubekir Subaşı ise, TÜYAP Kitap Fuarı’nın diğer fuarlardan daha çok ilgi çektiğini söyledi. Her sene fuara katıldığını belirten 12 yaşındaki Ahmet Ünal ise “Çok seviyorum bu fuarı. Burası benim favori fuarım.” dedi. Ünal, en fazla korku türündeki romanları okuduğunu dile getirirken favori yazarının Stephen King olduğunu ekledi.

Yıllardır TÜYAP kitap fuarına kitap satıcısı olarak katıldığını bildiren emekli okul müdürü Erdal Mıhçı da  "Öğrencilerde şunu gördüm ki korku kitaplarına karşı zaafları var. Genelde orta düzeyde olanlar da roman alıyorlar. Kafka’nın kitaplarını daha çok alıyorlar. Kişisel gelişim kitaplarını alanların da sayısı çok.” dedi. Yayınevlerini gezen başka bir kitapsever Ceylin Şahin ise fuarın bir yılda birden çok kez olmasını istediğini dile getirerek, korku ve bilimkurgu kitaplarını tercih ettiğini söyledi.

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