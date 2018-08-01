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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BURSA (İHA)
01.08.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda kahreden detay

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Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda kahreden detay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönerken, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan anne ve bebeğiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. İHA'nın haberine göre, Nurcan Karakaya’nın üs bölgesine astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.

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  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu. Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.

Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği için tören düzenlendi
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Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar
Terör örgütü PKK'dan Yüksekova'da hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: Bunlar insan olamaz
Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: 'Bunlar insan olamaz'
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