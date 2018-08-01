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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oktay ENSERİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
01.08.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: 'Bunlar insan olamaz'

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Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: 'Bunlar insan olamaz'

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) kayınpederi Mustafa Karakaya, ”Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun” dedi. Karakaya ailesi taziye evinde torunları ve gelinlerinin son çektirdiği fotoğraflara bakarak, ağıt yakıp, gözyaşı döktü.

Türkiye’yi yasa boğan terör saldırısında 2 yıllık gelini Nurcan ve torunu Mustafa Bedirhan’ı yitiren Mustafa Karakaya, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Yıllar önce Sivas’ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri’ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz’da bir araya geldiklerini söyledi.

Birlikte Kapadokya’yı gezdiklerini belirten Mustafa Karakaya, ”Akıl almaz bir olay. Bunların topunun Allah belasını versin. Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar, bunlar insan olamaz” dedi.

KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Melikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla’ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi:
”Olaydan 10 dakika önce oğlumla görüşmüştüm. Oğlum eşiyle biraz önce görüştüğünü söyledi. Gelinim ve torunumun durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ben telefonu kapattım, oğlum beni geri aradı. Ben konuşurken baskın oldu zannettim. Ben, ’Oğlum ne yaptın vuruldun mu?’ dedim. ’Yok baba, gelininle torununu öldürmüşler’dedi. Oğlum da olayı üs bölgesinden yeni öğrenmiş. Oğlumu, gelinimi ve torunumu en son 5 Temmuz’da görmüştüm. Uşak’tan Hakkari’ye yeni tayini çıkmıştı. Oraya gitmeden buraya gelip 5 gün kalmışlardı. Sonrasında Hakkari Yüksekova’ya ev tutmaya gittiler. Kendilerine lojman çıkmamıştı. Ardından evi orada tuttular. Eşyaları Uşak’tan Hakkari’ye gitti. Bu hainlerin Allah belasını versin. Soyları kurusun. Vatan, millet sağolsun ”

Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: Bunlar insan olamaz
''BABAM YENGEM TELEFONA BAKMAYINCA PANİKLEDİ''

Astsubay Serkan Karakaya’nın küçük kardeşi inşaat işçisi Ali Hasan Karakaya ise, ”Biz işten yeni gelmiştik. Yengemi aradık, ulaşamadık. Ulaşamayınca babam, ’Ağabeyini arayayım da bir söyleyeyim’ dedi. Ağabeyim telefonu açtı. Aabeyim gündüz nöbetine geçtiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Babam, yengem Nurcan’ın telefona neden bakmadığını sordu. O da yengemle görüştüğünü, telefonu belki çekmeyen yere koymuş olabileceğini söyledi. Biz saat 16.00 gibi görüştük. Babam, hatta yengem telefonu açmayınca ona Whatsapp’tan ses kaydı yolladı. Yengemin de Whatsapp’tan en son görünmesi 14.12’de oluyor. Ağabeyimi ziyaret etmiş. Geri dönerken de bu olay gerçekleşmiş. Haberi duyunca biz burada panik olduk. Oradan gelecek haberi bekledik. Yengemin ailesi Şarkışlalı. Ailesi orada yaşıyor. Çok üzgünüz” diye konuştu

Karakaya ailesi Kayseri’deki taziye evinde torunları ve gelinlerinin son çektirdiği fotoğraflara bakarak, ağıt yakıp, gözyaşı döktü.

Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: Bunlar insan olamaz

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