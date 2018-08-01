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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ/DHA - AA
01.08.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'dan Yüksekova'da hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

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Terör örgütü PKK'dan Yüksekova'da hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

HAKKÂRİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

ACI HABER ULAŞTI

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.
Nurcan Karakaya’nın, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki annesi Suudiye Demir’e (57), acı haber verildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. PKK’yı lanetleyen Ergüven, “En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar” dedi.

Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 14 yıl önce vefat ettiği, anne Suudiye Demir’in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi. 

Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

YENİ TAYİN OLMUŞ

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın, daha önce görev yaptığı Uşak’ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başladığı öğrenildi.

Serkan Karakaya’nın Kayseri’deki babaevinde de yas var.

Baba Mustafa ve anne Kezban Karakaya’ya acı haber verildi. 

Mahalle binalara Türk bayrağı asıldı. Anne ve bebeğinin cenazelerinin, bugün Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin
ardından Şarkışla ilçesine getirilerek ikindi vakti Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri, hain saldırıyı kınayıp terörü lanetledi.

Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

İBRAHİM KALIN: KATİLLERİNİN YERİ HEM BU DÜNYADA HEM DE AHİRETTE CEHENNEM OLACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar

Nurcan Karakaya’nın Şarkışla’daki baba evine bayraklar asıldı.

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